வித் லவ் படத்தின் முதல் பாடல்..! நடிகராக ஜொலிப்பாரா டூரிஸ்ட் ஃபேமலி இயக்குநர்?

இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் நடிகராக அறிமுகமாகும் படத்தின் முதல் பாடல் குறித்து...
With Love film song snap...
வித் லவ் படத்தில் அபிஷன் ஜீவிந்.படம்: யூடியூப் / சோனி மியூசிக் சௌத்.
Updated on
1 min read

இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் நடிகராக அறிமுகமாகும் வித் லவ் என்ற திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக கவனம் பெற்ற அபிஷேன் ஜீவிந் தற்போது வித் லவ் என்ற படத்தில் நாயகனாக அறிமுகமாகுகிறார்.

சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்தின் சியோன் ஃபிலிம்ஸ், எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மென்ட் உடன் இணைந்து இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளார்.

அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கும் இப்படத்தில் மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

காதலர் தின வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் இப்படத்தின் முதல் பாடலின் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

ஷான் ரோல்டன் இசையில் அய்யோ காதலே எனும் லிரிக்கல் விடியோவை அனிருத் வெளியிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The first song video from the film 'With Love', in which director Abishan Jeevin makes his debut as an actor, has been released.

