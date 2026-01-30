அட்லீ வெளியிட்ட வித் லவ் பட டிரைலர்!

நடிகர் அபிஷன் ஜீவிந் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வித் லவ் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த டிரைலரை இயக்குநர் அட்லீ தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக கவனம் பெற்ற அபிஷேன் ஜீவிந் தற்போது வித் லவ் என்ற படத்தில் நாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ளார்.
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்தின் சியோன் ஃபிலிம்ஸ், எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மென்ட் உடன் இணைந்து இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளார்.
அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கும் இப்படத்தில் மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.
காதலர் தின வெளியீடாக பிப்.6ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் இப்படத்தின் டிரைலரை இயக்குநர் அட்லீ வெளியிட்டுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.