அகிலம் அதிருதா... தலைவர் 173 அறிவிப்பு - விடியோ!

செய்திகள்

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது பட அறிவிப்பு விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் இயக்குநர் சுந்தர். சி இயக்கத்தில் அவரது 173-வது திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்தாண்டு துவங்கவுள்ளது.

இதனை, நடிகர் கமல் ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. நடிகர் கமல் ஹாசன் தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் முதல் படம் என்பதால் பெரிய எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் அறிவிப்பிற்கான விடியோ வடிவத்தை வெளியிட்டுள்ளனர். மேலும், இப்படம் 2026 பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் இணையவுள்ள மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்து விரைவில் தெரியப்படுத்தலாம்.

Rajinikanth
Kamal Haasan
Sundar C

