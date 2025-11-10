செய்திகள்

அரசன் படப்பிடிப்பு எப்போது? வெற்றி மாறன் பதில்!

அரசன் படப்பிடிப்பு குறித்து...
actor silambarasan
நடிகர் சிலம்பரசன்
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் சிம்பரசன் நடிக்கும் அரசன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்து வெற்றி மாறன் பேசியுள்ளார்.

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் வடசென்னை திரைப்படத்தின் கதையுடன் தொடர்புடைய படமாக அரசன் உருவாகவுள்ளது.

இதில், நடிகர் சிம்பரசன் நாயகனாகவும் வடசென்னையில் நடித்தவர்களில் சிலரும் நடிக்கவுள்ளதால் பெரிய எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நவ. 24 ஆம் தேதி துவங்கவுள்ளதாக இயக்குநர் வெற்றி மாறன் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான செட் அமைப்பு பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இதையும் படிக்க: ரிவால்வர் ரீட்டா வெளியீட்டுத் தேதி!

Summary

director vetri maaran spokes about silambarasan's arasan movie shoot

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Silambarasan
Vetri Maaran
arasan

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com