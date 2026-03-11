அரசனில் இணைந்த விக்ராந்த்!

நடிகர் விக்ராந்த் அரசன் திரைப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அரசன் திரைப்படம் கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாகவுள்ளது. இதில், நாயகனாக நடிகர் சிலம்பரசன் மூன்று தோற்றங்களில் நடிக்கவுள்ளார்.
இளவயதிலிருந்து ரௌடியாக மாறும் வரையிலான பரிணாமம் இருப்பதால், சிலம்பரசன் கதாபாத்திரத்திற்கு கூடுதல் காட்சிகளை எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இப்படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பை மதுரையில் நிறைவு செய்த நிலையில், இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு இன்று சென்னையில் விரைவில் துவங்கவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தில் நடிகர் விக்ராந்த் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வடசென்னையில் நடித்த நடிகர்களும் விஜய் சேதுபதியும் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
