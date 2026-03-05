Dinamani
மம்மூட்டியின் பாதயாத்ரா படப்பிடிப்பு நிறைவு!

பாதயாத்ரா படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது...

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 6:31 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் மம்மூட்டி நடிக்கும் பாதயாத்ரா திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.

இயக்குநர் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் பாதயாத்ரா.

அனந்தரம், மதிலுகள், விதேயன் ஆகிய திரைப்படங்களில் இணைந்த இக்கூட்டணி 30 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் பாதயாத்ராவில் இணைந்துள்ளனர். இதனை, துல்கர் சல்மான் தயாரிக்கிறார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கேரளத்தின் காக்கநாடு பகுதியில் கடந்த சில நாள்களாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், முழுமையாக நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

