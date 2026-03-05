மம்மூட்டியின் பாதயாத்ரா படப்பிடிப்பு நிறைவு!

நடிகர் மம்மூட்டி நடிக்கும் பாதயாத்ரா திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.
இயக்குநர் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் பாதயாத்ரா.
அனந்தரம், மதிலுகள், விதேயன் ஆகிய திரைப்படங்களில் இணைந்த இக்கூட்டணி 30 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் பாதயாத்ராவில் இணைந்துள்ளனர். இதனை, துல்கர் சல்மான் தயாரிக்கிறார்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கேரளத்தின் காக்கநாடு பகுதியில் கடந்த சில நாள்களாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், முழுமையாக நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
எஸ்டிஆர் - 51 படப்பிடிப்பு அப்டேட்!
பாதயாத்ராவில் மம்மூட்டி தோற்றம்!
மரகத நாணயம் - 2 படப்பிடிப்பு துவக்கம்!
அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் - மம்மூட்டி படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!
வீடியோக்கள்
விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். ஆனால்...? | Producer Dhananjayan | TVK Vijay | Vijay Speech |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...