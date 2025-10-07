தேஜா சஜ்ஜா நடிப்பில் வெளியான மிராய் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கார்த்திக் கட்டம்னேனி இயக்கத்தில் உருவான இந்தப் படத்தில் மனோஜ் மஞ்சு வில்லனாக நடித்திருந்தார். இந்தப்படம் பேரரசர் அசோகருடைய ஒன்பது ரகசியங்களை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டது.
புராணத்துடன், ஃபேன்டசி கலந்து எடுக்கப்பட்ட மிராய் படத்தில் தேஜா சஜ்ஜா, ரித்திகா நாயக், மனோஜ் மஞ்சு, ஸ்ரேயா சரண் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். மிகப்பெரிய பொருள்செலவில் இப்படம் தயாரிக்கப்பட்டது.
அதிக விஎஃப்எக்ஸ் கலந்த கதையாக உருவான இப்படம், கடந்த செப். 12 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், ரூ. 200 கோடிக்குள் அதிகமாக வசூல் செய்தது.
இந்த நிலையில், மிராய் படம் ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் வரும் அக். 10 ஆம் தேதி தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், கன்னடம் மொழிகளில் வெளியாகிறது.
