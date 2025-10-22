ஓடிடியில் வெளியான அதர்வாவின் தணல்!

நடிகர் அதர்வா நடித்துள்ள தணல் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
அறிமுக இயக்குநர் ரவீந்திர மாதவா இயக்கத்தில் நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் 'தணல்'.
த்ரில்லர் கதையாக எடுக்கப்பட்ட இப்படம், திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும், ஓடிடியில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பையே பெற்று வருகிறது.
படத்தில் கதாநாயகியாக லாவண்யா திரிபாதி நடிக்க, '100', 'ட்ரிக்கர்' போன்ற படங்களைத் தொடர்ந்து காவல்துறை அதிகாரியாக அதர்வா நடித்திருக்கிறார்.
இந்த நிலையில் தணல் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் தற்போது காணக் கிடைக்கிறது.
இதையும் படிக்க: இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் அசத்தலான படங்கள்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.