பேட் கேர்ள் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

பேட் கேர்ள் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர்கள் வெற்றிமாறன், அனுராக் காஷ்யப் இணைந்து கிராஸ் ரூட் பிலிம் கம்பெனி மூலம் வழங்கும் பேட் கேர்ள் திரைப்படத்தை இயக்குநர் வெற்றிமாறனிடம் உதவி இயக்குநராக இருந்த வர்ஷா பரத் இயக்கியுள்ளார்.
இப்படம் ரோட்டர்ராமில் நடைபெறவுள்ள 54-ஆவது சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டு விருது வென்றது. தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி இந்தப் படம் திரையரங்கில் வெளியானது.
இந்தப் படத்தில் முதன்மை கதாபாத்திரமான அஞ்சலி சிவராமன் உள்பட சாந்தி பிரியா, ஹிரிது ஹருண், டிஜே அருணாசலம், சரண்யா ரவிச்சந்திரன் என பலர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்துக்கு பிரபல ஹிந்தி இசையமைப்பாளர் அமித் திரிவேதி இசையமைத்துள்ளார்.
இன்றைய இளம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த பெண்ணின் சுதந்திரமான முடிவுகள், காதல் தேர்வுகளை மையப்படுத்தி இப்படம் எடுக்கப்பட்டு, கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், பேட் கேர்ள் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் வரும் நவ. 4 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
