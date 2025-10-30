செய்திகள்

லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாகும் வாமிகா கபி!

லோகேஷ் படத்தில் வாமிகா....
lokesh kanagaraj and wamiqa gabbi
லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் படத்தில் வாமிகா ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் நடிகராக அறிமுகமாகிறார். இப்படம் முழு ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகவுள்ளது. இதற்காக, லோகேஷ் தற்காப்பு கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டார்.

இப்படத்திற்கான பூஜையும் அண்மையில் நடைபெற்று படப்பிடிப்பும் துவங்கியதாகத் தகவல் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தில் லோகேஷுக்கு ஜோடியாக பிரபல பாலிவுட் நடிகை வாமிகா கபி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

தமிழில் மாலை நேரத்து மயக்கம் படத்தில் அறிமுகமான வாமிகா ஹிந்தியில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கிறார். ரவி மோகனின் ஜீனி படத்திலும் நடித்து முடித்துள்ளார்.

இதையும் படிக்க: அறிமுக இயக்குநருடன் இணையும் விக்ரம்!

