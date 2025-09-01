செய்திகள்

அதர்வாவின் தணல் டிரைலர்!

தணல் படத்தின் டிரைலர் வெளியானது...
நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் உருவான தணல் திரைப்படத்தில் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

அன்னை ஃபிலிம் புரொடக்‌ஷன் எம். ஜான் பீட்டர் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் ரவீந்திர மாதவா இயக்கத்தில் அதர்வா 'தணல்' எனும் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டே இப்படம் திரைக்கு வர வேண்டியது. ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

த்ரில்லர் கதையாக உருவான 'தணல்' படத்தில் கதாநாயகியாக லாவண்யா திரிபாதி நடிக்க, '100', 'ட்ரிக்கர்' போன்ற படங்களைத் தொடர்ந்து காவல்துறை அதிகாரியாக அதர்வா நடித்திருக்கிறார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். டிஎன்ஏ படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இப்படமும் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

Summary

actor atharvaa's thanal movie trailer out now

