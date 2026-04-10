சிக்ஸ்பேக் உடன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் தனுஷ் மகன்?

நடிகர் தனுஷின் மகன் யாத்ரா கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவுள்ளார்.
நடிகர் தனுஷ் தமிழ் சினிமாவில் பாடகர், பாடலாசிரியர், தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் எனப் பல துறைகளில் அழுத்தமான தடங்களைப் பதித்தவர். 2016-ல் அவரது இயக்கத்தில் வெளியான பா. பாண்டி திரைப்படம் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
அந்த வெற்றிக்குப்பின் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடங்கள் நடிப்பில் மட்டுமே அதிக கவனம் செலுத்திய தனுஷ், தொடர்ந்து ராயன், நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம், இட்லி கடை உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கினார்.
தற்போது, அவர் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் ஏப். 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
இந்த நிலையில், நடிகர் தனுஷின் மூத்த மகன் யாத்ரா விரைவில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவுள்ளதாகவும் அதற்காக சிக்ஸ்பேக் வைக்கும் முயற்சிகளில் இருப்பதாகவும் இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், யாத்ரா அறிமுகமாகும் படம் குறித்து தனுஷே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பார் என்றும் கூறியுள்ளார்.
Summary
Dhanush's son to debut as a hero with Sixpack
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
