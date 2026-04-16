பாலிவுட்டில் 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த சான்யா மல்ஹோத்ரா!

பாலிவுட்டில் பத்தாண்டுகளை நிறைவு செய்த நடிகை சான்யா மல்ஹோத்ரா பிடிஐக்கு அளித்த நேர்காணலில், “வாய்ப்புகளுக்கு நன்றியுணர்வுடன் இருக்கிறேன்” என நெகிழ்ச்சியாகப் பேசியுள்ளார்.
தில்லியைச் சேர்ந்த நடிகை சான்யா மல்ஹோத்ரா ’டேன்ஸ் இந்தியா டேன்ஸ்’ என்ற தொலைக்காட்சியில் நடனத்தின் மூலம் பிரபலமாகி பின்னர் நடிகையாக 2016ல் ஆமிர் கானின் தங்கல் படத்தில் அறிமுகமானார்.
பதாய் ஹோ, போட்டோகிராஃபி, சகுந்தலா தேவி, லூடோ, கதல், ஹிட், ஜவான், மிஸ்டர்ஸ், மீனாட்சி சுந்தரேஷ்வர் என பல படங்களில் நடித்து கவனம் பெற்றார். தமிழில் தக் லைஃப் படத்தில் ஜிக்குச்சா என்ற பாடலுக்கு நடனமாடியிருப்பார்.
மலையாளத்தில் கவனம்பெற்ற தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் படத்தின் ஹிந்தி ரீமேக்கில் சிறப்பாக நடித்திருந்தார். இவர் நடித்த கதல், ஜவான், சாம் பகதூர் படங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது, சுந்தர் பூனம் படத்தில் நடித்து வருகிறார். ராஜ்குமார் ராவுடன் நடித்துள்ள ’டோஸ்டர்’ என்ற படம் நெட்பிளிக்ஸில் நேற்று (ஏப்.15) வெளியானது.
இந்த நிலையில், திரைத்துறையில் பத்தாண்டுகளை நிறைவு செய்தது குறித்து சான்யா மல்ஹோத்ரா பிடிஐக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது:
பத்து ஆண்டுகள். நம்பவே முடியவில்லை. அற்புதமாக இருக்கிறது. எனக்குக் கிடைத்த வாய்ப்புகளுக்காக நான் நன்றியுணர்வுடன் இருக்கிறேன் எனக் கூறியுள்ளார்.
Grateful for the opportunities: Sanya Malhotra on completing a decade in Bollywood
