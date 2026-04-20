தமிழில் வெற்றி பெறாத கிருத்தி ஷெட்டி!

நடிகை கிருத்தி ஷெட்டி நடித்த அடுத்தடுத்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் தோல்வியையே தழுவியுள்ளன.
தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர் கிருத்தி ஷெட்டி. தெலுங்கில் நல்ல மார்க்கெட் வைத்திருந்தாலும் தமிழில் நல்ல வாய்ப்புகள் அமையவில்லை.
கார்த்தியுடன் நடித்த வா வாத்தியார் தோல்விப்படமானது. பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக நடித்த எல்ஐகே திரைப்படமும் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று விமர்சன ரீதியாக தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.
இதனால், கிருத்தி ஷெட்டி நடித்த இரண்டு படங்களும் அவருக்கான வணிகத்தை தமிழ் சினிமாவில் துவங்கி வைக்கவில்லை.
கிருத்தி ஷெட்டி
தெலுங்கிலும் சுமாரான வெற்றியைக் கொடுத்தவருக்குத் தமிழில் தோல்வி கிடைத்திருப்பதால் இனி கவனமாக கதைகளைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்கிற முடிவில் உள்ளாராம்.
Tamil films starring actress Krithi Shetty have met with failure.
