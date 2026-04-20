விவாகரத்து முடிவில் சர்வானந்த்?

நடிகர் சர்வானந்த் திருமண புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமிலிருந்து நீக்கியுள்ளார்.
தமிழில் எங்கேயும் எப்போதும் படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக கவனிக்கப்பட்டவர் நடிகர் சர்வானந்த். அப்படத்தின் வெற்றியால் தமிழ் சினிமாவிலும் வலம் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தெலுங்கு நடிகர் என்பதால் தொடர்ந்து தெலுங்கு படங்களில் கவனம் செலுத்தி வெற்றிகரமான நாயகன் ஆனார். இடையே, சேரன் இயக்கிய ஜேகே எனும் நண்பனின் வாழ்க்கை படத்தில் நடித்தார்.
96 திரைப்படத்தின் தெலுங்கு ரீமேக்கான ஜானு படத்தில் நடித்தும் கவனம் ஈர்த்தார். இதுவரை 35க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ள சர்வானந்த் நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான பைக்கர் படமும் பாராட்டுகளைப் பெற்றுக்கொடுத்தது.
இவர், கடந்த ஆண்டு 2023 ஆம் ஆண்டு ரக்ஷிதா ரெட்டி என்பவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்த இணைக்கு மகள் ஒருவர் உள்ளார்.
இந்த நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமிலிருந்து சர்வானந்த் தன் திருமணப் புகைப்படங்களை நீக்கியுள்ளார். ஓராண்டாகவே இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகக் கூறப்பட்டது. தற்போது, விவாகரத்து முடிவை எடுத்துள்ளது ரசிகர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Actor Sharwanand has deleted his wedding photos from Instagram.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
தினமணி செய்திச் சேவை
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
தினமணி செய்திச் சேவை
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு