ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பு நிறைவு! கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம்!

ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது தொடர்பாக...

ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பு நிறைவு. - படம்: X/sun pictures

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 7:39 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜெயிலர் - 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததையொட்டி, படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளனர்.

இயக்குநர் நெல்சன் மற்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூட்டணியில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் “ஜெயிலர்”. இதனைத் தொடர்ந்து, இந்தப் படத்தின் 2 ஆம் பாகம் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகியுள்ள ஜெயிலர் - 2 படத்தில் நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, மோகன்லால், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில், முக்கிய காட்சியொன்றில் ரஜினியுடன் நடிகர்கள் மோகன்லால், பவன் கல்யாண், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் நடித்திருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கிவரும் ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பு கேரளம், சென்னை, ஹைதராபாத் உள்பட பல இடங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்தது.

இந்த நிலையில், ஜெயிலர் - 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது. இதனை கேக் வெட்டி படக்குழுவினர் கொண்டாடியுள்ளனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி நிறுவனம் ரூ. 160 கோடிக்குப் பெற்றுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Summary

Following the completion of filming for Jailer 2, the film crew celebrated by cutting a cake.

ஆச்சரியப்படுத்தும் ஜெயிலர் - 2 ஓடிடி உரிமத் தொகை!

ஒரே காட்சியில் பான் இந்திய சூப்பர் ஸ்டார்கள்!

பாசில் ஜோசப் - அக்‌ஷய் குமாரின் ராவடி படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு! வெளியீடு அறிவிப்பு!

ராதிகாவின் 49 ஆண்டுகால திரைப்பயணம் கொண்டாட்டம் - புகைப்படங்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
40 நிமிடங்கள் முன்பு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
18 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
18 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
18 மணி நேரங்கள் முன்பு