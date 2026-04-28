த்ரிஷாவுக்கு என்னதான் ஆச்சு? நலமாக 36 ஆண்டுகள் ஆகுமாம்...

நடிகை த்ரிஷாவின் இன்ஸ்டா பதிவு குறித்து...

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 10:39 am

நடிகை த்ரிஷா தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுவது நலமாக சுமார் 36 ஆண்டுகளாகும் என அவரே கூறியுள்ளார்.

நடிகை த்ரிஷா, பொதுவாக இரவுநேரங்களில் தூக்கம் வராது என்றும், இரவு நேரங்களிலேயே அதிகம் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதாகவும் அவரே முன்பு ஒருமுறை கூறியிருக்கிறார். மேலும், பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் நடித்திருந்த 96 படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் இரவு நேரங்களிலேயே எடுக்கப்பட்டபோது, அதுகுறித்து பெரிய பிரச்னை ஏதுமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், அவரின் தூக்கமின்மையால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து அவரின் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பேசியுள்ளார்.

தூக்கமின்மையால் அவதியுறும் த்ரிஷா

ஒரு மணிநேரத்துக்கு தூக்கத்தை இழந்தால், அதனை ஈடுகட்ட சுமார் 4 நாள்கள் ஆகுமென்றும், அப்படியென்றால் கணக்குப்படி 2062-ல்தான் நன்றாக உணர்வேன் என்றும் அவரின் இன்ஸ்டா பதிவில் கூறியிருக்கிறார்.

த்ரிஷாவின் இந்தப் பதிவுக்கு ரசிகர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். த்ரிஷாவுக்கு நல்ல உறக்கத்தைத் தருமாறு கடவுளை வேண்டுவதாகவும் சிலர் சமூக ஊடகங்களில் கூறுகின்றனர்.

தொடர்புடையது

ஜனநாயகக் கடமையாற்றினார் நடிகை த்ரிஷா!

நடிகை த்ரிஷா வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!

புலம்பும் த்ரிஷா... என்ன ஆச்சு?

சினிமாவிலிருந்து விலகுகிறாரா, த்ரிஷா?

மனைவியை விதவை என விமர்சித்த தொகுப்பாளர்! கோவத்தில் Trump | Jimmy Kimmel
திருச்செந்தூரில் விஜய் சாமி தரிசன ரகசியம் ! | TVK Vijay | Tiruchendur Murugan Temple | TN Election 2026
உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
