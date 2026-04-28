த்ரிஷாவுக்கு என்னதான் ஆச்சு? நலமாக 36 ஆண்டுகள் ஆகுமாம்...

நடிகை த்ரிஷா தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுவது நலமாக சுமார் 36 ஆண்டுகளாகும் என அவரே கூறியுள்ளார்.
நடிகை த்ரிஷா, பொதுவாக இரவுநேரங்களில் தூக்கம் வராது என்றும், இரவு நேரங்களிலேயே அதிகம் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதாகவும் அவரே முன்பு ஒருமுறை கூறியிருக்கிறார். மேலும், பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் நடித்திருந்த 96 படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் இரவு நேரங்களிலேயே எடுக்கப்பட்டபோது, அதுகுறித்து பெரிய பிரச்னை ஏதுமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், அவரின் தூக்கமின்மையால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து அவரின் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பேசியுள்ளார்.
தூக்கமின்மையால் அவதியுறும் த்ரிஷா
ஒரு மணிநேரத்துக்கு தூக்கத்தை இழந்தால், அதனை ஈடுகட்ட சுமார் 4 நாள்கள் ஆகுமென்றும், அப்படியென்றால் கணக்குப்படி 2062-ல்தான் நன்றாக உணர்வேன் என்றும் அவரின் இன்ஸ்டா பதிவில் கூறியிருக்கிறார்.
த்ரிஷாவின் இந்தப் பதிவுக்கு ரசிகர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். த்ரிஷாவுக்கு நல்ல உறக்கத்தைத் தருமாறு கடவுளை வேண்டுவதாகவும் சிலர் சமூக ஊடகங்களில் கூறுகின்றனர்.
Actress Trisha suffers from insomnia
