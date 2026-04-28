Dinamani
சென்னை - சேலம் ரயில் சேவையில் மீண்டும் மாற்றம்! நாளை காலை 6.30 மணிக்கு பதிலாக காலை 9.30க்கு புறப்படும்!வளர்ந்த இந்தியாவுக்கான வலுவான தூண் பெண்கள்: பிரதமர் மோடிதேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கைஎல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் : இரட்டை நிலைப்பாட்டிற்கு இடமில்லை - ராஜ்நாத் சிங் அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்: தவெக வேட்பாளர் புகார்மே 4-ல் விசில் புரட்சி: செங்கோட்டையன்ஈரான் போர்: ஒபெக் அமைப்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விலகல்குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றிய பாஜக!குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாஜகவினர் 730 பேர் போட்டியின்றித் தேர்வு!விவோ X300 எஃப்இ அறிமுகம் எப்போது? கசிந்தது விலை நிலவரம்மே 1 முதல் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு முறையில் புதிய விதிகள்!ஏப். 30 தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க விஜய் திட்டம்?
/
செய்திகள்

ஆலியா பட் பிடிக்கும்; ஆனால்... சாரா அர்ஜுன் 9 வயதில் பேசிய விடியோ வைரல்!

இணையத்தில் வைரலாகும் நடிகை சாரா அர்ஜுனின் விடியோ குறித்து...

News image

9 வயதில், 20 வயதில் சாரா அர்ஜுன், ஆலியா பட் (நடுவில்) - படங்கள்: இன்ஸ்டா / ஆலியா பட், சாரா அர்ஜுன், எக்ஸ்/ அதிதி.

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 2:53 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை சாரா அர்ஜுன் தனது 9 வயதில் பேசிய விடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. சமீபத்தில் துரந்தர் திரைப்படத்தின் வெற்றியின் மூலமாக இந்திய ரசிகர்களின் கவனம் பெற்றார்.

குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகிய சாரா அர்ஜுன் தெய்வ திருமகள் மற்றும் சைவம் படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றார். தற்போது, துரந்தர் திரைப்படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமாகி இந்தியளவில் கவனிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மும்பையைச் சேர்ந்த சாரா அர்ஜுன் (20 வயது) தனது 6 வயதிலேயே திரைப்படத்தில் நடித்து அசத்தினார். அவர் தற்போது துரந்தர் வெற்றியினால் மிகவும் கவனிக்கப்பட்டும் நாயகியாக மாறியுள்ளார்.

சாரா அர்ஜுன் தனது 9 வயதிலேயே மிகவும் பக்குவமாகப் பேசிய விடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த விடியோவில் உங்களது ரோல் மாடல் யார் என்ற கேள்விக்கு சாரா அர்ஜுன் பேசியிருப்பதாவது:

ஆலியா பட்டின் தோற்றமும் நடிக்கும் விதமும் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. ஆலியா, தீபிகா படுகோன் இருவரும் பிடிக்கும். அவர்கள் எனக்கு உத்வேகம் அளித்துள்ளார்கள். ஆனால், உண்மையில் நான் சாரா அர்ஜுனாகவே இருக்க விரும்புகிறேன். நான் யாரைப் போலவும் ஆக விரும்பவில்லை எனக் கூறியிருந்தார்.

சாரா அர்ஜுன் துரந்தர் படத்தினைக் குறித்து மிக நீண்ட பதிவினை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில் மறக்கப்பட்ட அனைத்து நிஜமான நாயகர்களுக்கும் நன்றி என உருக்கமாகப் பதிவிட்டிருந்தார்.

இந்தப் படத்துக்குப் பிறகுதான் அவர் இன்ஸ்டாகிராமை பயன்படுத்துவதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இணையத்தில் சாரா அர்ஜுன் ரசிகர்கள், “9 வயதிலேயே எவ்வளவு தெளிவு, பக்குவம்” என வெகுவாகப் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

Summary

Dhurandhar Star Sara Arjun's 9-Year-Old Video Calling Deepika Padukone, Alia Bhatt Her 'Inspiration' Goes Viral

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கருவுற்று இருப்பதை வித்தியாசமான முறையில் அறிவித்த தீபிகா படுகோன்!

தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் சாரா அர்ஜுன்?

தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் சாரா அர்ஜுன்?

துரந்தரில் சாரா அர்ஜுன் எப்படி தேர்வானார்?

துரந்தரில் சாரா அர்ஜுன் எப்படி தேர்வானார்?

தமிழுக்கு வருவாரா சாரா அர்ஜுன்?

தமிழுக்கு வருவாரா சாரா அர்ஜுன்?

வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
41 நிமிடங்கள் முன்பு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
வீடியோக்கள்

49 நிமிடங்கள் முன்பு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

1 மணி நேரம் முன்பு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
வீடியோக்கள்

2 மணி நேரங்கள் முன்பு