ஆலியா பட் பிடிக்கும்; ஆனால்... சாரா அர்ஜுன் 9 வயதில் பேசிய விடியோ வைரல்!

நடிகை சாரா அர்ஜுன் தனது 9 வயதில் பேசிய விடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. சமீபத்தில் துரந்தர் திரைப்படத்தின் வெற்றியின் மூலமாக இந்திய ரசிகர்களின் கவனம் பெற்றார்.
குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகிய சாரா அர்ஜுன் தெய்வ திருமகள் மற்றும் சைவம் படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றார். தற்போது, துரந்தர் திரைப்படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமாகி இந்தியளவில் கவனிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மும்பையைச் சேர்ந்த சாரா அர்ஜுன் (20 வயது) தனது 6 வயதிலேயே திரைப்படத்தில் நடித்து அசத்தினார். அவர் தற்போது துரந்தர் வெற்றியினால் மிகவும் கவனிக்கப்பட்டும் நாயகியாக மாறியுள்ளார்.
சாரா அர்ஜுன் தனது 9 வயதிலேயே மிகவும் பக்குவமாகப் பேசிய விடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த விடியோவில் உங்களது ரோல் மாடல் யார் என்ற கேள்விக்கு சாரா அர்ஜுன் பேசியிருப்பதாவது:
ஆலியா பட்டின் தோற்றமும் நடிக்கும் விதமும் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. ஆலியா, தீபிகா படுகோன் இருவரும் பிடிக்கும். அவர்கள் எனக்கு உத்வேகம் அளித்துள்ளார்கள். ஆனால், உண்மையில் நான் சாரா அர்ஜுனாகவே இருக்க விரும்புகிறேன். நான் யாரைப் போலவும் ஆக விரும்பவில்லை எனக் கூறியிருந்தார்.
சாரா அர்ஜுன் துரந்தர் படத்தினைக் குறித்து மிக நீண்ட பதிவினை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில் மறக்கப்பட்ட அனைத்து நிஜமான நாயகர்களுக்கும் நன்றி என உருக்கமாகப் பதிவிட்டிருந்தார்.
இந்தப் படத்துக்குப் பிறகுதான் அவர் இன்ஸ்டாகிராமை பயன்படுத்துவதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இணையத்தில் சாரா அர்ஜுன் ரசிகர்கள், “9 வயதிலேயே எவ்வளவு தெளிவு, பக்குவம்” என வெகுவாகப் பாராட்டி வருகிறார்கள்.
Summary
Dhurandhar Star Sara Arjun's 9-Year-Old Video Calling Deepika Padukone, Alia Bhatt Her 'Inspiration' Goes Viral
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
தினமணி செய்திச் சேவை