தும்பாட் - 2 வெளியீட்டுத் தேதி!

பாலிவுட் திரைப்படமான தும்பாட் - 2 வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...

தும்பாட் - 2 வெளியீட்டுத் தேதி...

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 12:21 pm

தும்பாட் - 2 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர்கள் ரஹி அனில் பார்வே மற்றும் ஆனந்த் காந்தி ஆகியோரின் இயக்கத்தில் உருவாகி கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான பாலிவுட் திரைப்படம் தும்பாட். ஹாரர் கதைக்களத்துடன் உருவான இப்படம் மறுவெளியீட்டிலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தின் 2 ஆம் பாகமான தும்பாட் - 2 படத்தை இயக்குநர் ஆதேஷ் பிரசாத் இயக்கியுள்ளார். மேலும், இப்படத்தை சோஹும் ஷா தயாரித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே உருவாகியுள்ள “தும்பாட் - 2” திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழுவினர் இன்று (ஏப். 29) அறிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக, பூமாதேவியின் மூத்த மகனான ஹஸ்தர் எனும் கடவுளை மையமாகக் கொண்டு தும்பாட் எனும் கிராமத்தில் நடைபெறும் இப்படம் பல்வேறு திரைப்பட விழாக்களில் விருதுகளைக் குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The release date for the film Tumbbad 2 has been announced.

