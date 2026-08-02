ஓடிடியில் பாராட்டுகளைப் பெறும் சின்ன சின்ன ஆசை!

சின்ன சின்ன ஆசை திரைப்படம் ஓடிடி வெளியீட்டில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
நடிகர்கள் இந்திரன்ஸ், மதுபாலா மற்றும் அபர்ணா பாலமுரளி ஆகியோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்து வெளியான திரைப்படம் 'சின்ன சின்ன ஆசை' . என்டே நாராயணிக்கு என்ற குறும்படத்தை இயக்கிய வர்ஷா வாசுதேவ், இந்தப் படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ளார்.
காசிக்கு சுற்றுலா வரும் மதுபாலா தன் கூட்டத்திலிருந்து தொலைந்து போக, அங்கே இருக்கும் இந்திரன்ஸ் அவருக்கு உதவுகிறார். பேரிளம் பருவத்திற்கே உரித்தான தனிமை, பரஸ்பர அன்பு, புரிதல் ஆகியவற்றைக் கொண்டு இருவரது பார்வையில் கதை நிகழ்கிறது.
திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெரிய கவனம் பெறவில்லை என்றாலும் தற்போது நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகி பரவலான பாராட்டுகளைச் சின்ன சின்ன ஆசை பெற்று வருகிறது. பலரும் ஃபீல் குட் பாணியில் வாழ்க்கையின் அழகைப் பேசும் படமாக உருவாகியிருப்பதாக கருத்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
The movie Chinna Chinna Aasai has garnered attention following its OTT release.
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