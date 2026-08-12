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ரவி தேஜா - பிரியா பவானி ஷங்கரின் இருமுடி கட்டு பட டிரைலர்!

நடிகர் ரவி தேஜா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இருமுடி கட்டு படத்தின் டிரைலர் குறித்து...

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இருமுடி கட்டு படத்தின் காட்சி. - படம்: யூடியூப் / மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்.

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 8:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரவி தேஜா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’இருமுடி கட்டு’ என்ற படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி, அவரது ரசிகர்களிடம் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை இயக்குநர் ஷிவ நிர்வாணா இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் பிரியங்கா பவானி ஷங்கர், சாய் குமார், பேபி நக்‌ஷத்திரா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். ரவி தேஜாவின் நடிப்பில் கடைசியாக ஜனவரியில் பாரத மஹாசயுலக விக்ஞாயப்தி என்ற படம் வெளியானது. இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில் தெலுங்கில் இருமுடி எனவும் தமிழில் இருமுடி கட்டு என்ற பெயரிலும் வெளியாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

கடைசியாக இயக்குநர் ஷிவ நிர்வாணா 2023ல் இயக்கிய குஷி திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்தப் படத்துக்குப் பிறகு நாக சைதன்யாவுடன் படம் எடுப்பதாக இருந்தது. பின்னர் கைவிடப்பட்டது.

இந்தப் படம் ஆக.21ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான ஒன்றாக இல்லாமல் புதுமையாக இருப்பதாக ரவி தேஜா ரசிகர்கள் இந்தப் படத்தின் டிரைலரை சமூக வலைதளத்தில் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

Summary

Ravi Teja, Priya Bhavani Shankar starring Irumudi Official Tamil Trailer

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