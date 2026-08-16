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பாஜகவில் இருந்து விலகிய பிரபல நடிகர்!

நடிகர் தேவன் பாஜகவில் இருந்து விலகியதாக அறிவித்துள்ளது குறித்து...

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நடிகர் தேவன் - கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 4:14 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தேவன் பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். அக்கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து ராஜிநாமா செய்யவுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நடிகர் தேவன் பாஜக உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தும், மாநிலத் துணைத் தலைவர் பதவியிலிருந்தும் விலகியுள்ளார்.

கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டத்திலுள்ள கனிச்சுகுளங்கரா தேவி கோயிலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், இதனைத் தெரிவித்தார்.

பாஜகவில் இருந்து விலகுவதற்காக விலகல் கடிதத்தைத் தயார் செய்துவிட்டதாகவும், அதை விரைவில் மாநிலத் தலைமையிடம் ஒப்படைக்கவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

தொலைநோக்குப் பார்வைகளின் அடிப்படையில் தனது அரசியல் செயல்பாடுகள் அமைந்திருந்தாலும், அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், கடந்த தேர்தலில் தான் சில சிரமங்களை எதிர்கொண்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

தேவன் 2004-ல் நவகேரள மக்கள் கட்சி (Navakerala People's Party) என்ற அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கினார். பின்னர் அதனை பாஜகவுடன் இணைத்தார்.

கேரளத்தில் நிலவும் வளர்ச்சிப் பற்றாக்குறையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வருவதற்காகவே இக்கட்சியைத் தொடங்கியதாகவும், மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவுடனான பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகே பாஜகவுடன் இணைவது என முடிவெடுத்ததாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும், 2004-ல் நடைபெற்ற வடக்கஞ்சேரி இடைத்தேர்தலில் அவர் தனது சொந்தக் கட்சியின் வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Actor Devan has announced his resignation from the BJP

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