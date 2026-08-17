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செய்திகள்

நடிகை அனன்யா ராஜ் காலமானார்!

நடிகை அனன்யா ராஜ் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்....

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நடிகை அனன்யா ராஜ்

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 10:40 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை அனன்யா ராஜ் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்ததாக குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

பாலிவுட் நடிகையான அனன்யா ராஜ் 7 Hours to Go (2016), The Final Exit (2017), Ghost (2019) மற்றும் தெலுங்குப் படமான தக்கெடே லே (Thaggede Le 2022) உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து அறியப்பட்ட நடிகையாக பதிவானவர்.

27 வயதான இவர் இன்ஸ்டாகிராமிலும் அடிக்கடி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று வந்தார். இதற்கிடையே, கடந்த ஆண்டு உடல் மற்றும் மனநலம் சார்ந்த பிரச்னைகளை எதிர்கொண்டதாகக் கூறப்பட்டது.

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இந்த நிலையில், அனன்யா ராஜ் கடந்த ஜூலை 15 ஆம் தேதி தூக்கத்திலேயே உயிரிழந்ததாகக் குடும்பத்தினர் தற்போது தெரிவித்துள்ளனர். வளர்ந்துவந்த இளம் நடிகை திடீரென மறைந்தது ரசிகர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Actress Ananya Raj's family has announced that she passed away due to ill health.

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