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இருளன் படப்பிடிப்பில் நடிகர் அருண் விஜய்க்கு காயம்!

படப்பிடிப்பில் காயமடைந்த அருண் விஜய்...

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நடிகர் அருண் விஜய்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 5:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அருண் விஜய் இருளன் படப்பிடிப்பின் போது காயமடைந்துள்ளார்.

இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் நடிகர் அருண் விஜய் நடித்து வரும் ’இருளன்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு திருநெல்வேலியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முத்தைய்யாவின் முந்தைய படங்களைப் போன்றே இப்படமும் ஆக்‌ஷன் கலந்த உணர்வுகளைப் பேசும் திரைப்படமாக இருக்கும் எனத் தெரிகிறது.

இறுதியாக, முத்தையா இயக்கிய ராம்போ திரைப்படமும் அருண் விஜய் நடித்த ரெட்ட தல திரைப்படமும் தோல்விப்படமானதால் இருவரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என நம்பிக்கையுடன் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், படப்பிடிப்பின் போது நடிகர் அருண் விஜய்க்குப் பின்பக்க தொடையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. சண்டைக்காட்சியில் இது ஏற்பட்டிருப்பதால் இதற்கான சிகிச்சையை மேற்கொண்டு வரும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட அருண் விஜய், “இருளன் படப்பிடிப்பில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு சிகிச்சை எடுத்து வருகிறேன். இந்தக் காயங்களால் வழக்கமான உடற்பயிற்சிகளில் தடை ஏற்படுவது வருத்தமாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் விளையாட்டில் சகஜம்தான்.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Actor Arun Vijay was injured during the shooting of the film Irulan.

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