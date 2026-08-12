முத்தையா இயக்கத்தில் அருண் விஜய்..! இருளன் படத்தின் போஸ்டர்!

இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் நடிகர் அருண் விஜய் நடித்துள்ள ’இருளன்’ திரைப்படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
குட்டி புலி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் இயக்குநர் முத்தையா. கொம்பன், மருது என வெற்றிப் படங்களை இயக்கியுள்ளார்.
கடைசியாக இவர் இயக்கிய ராம்போ நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியானது. இந்தப் படத்தில் நாயகனாக அருள்நிதி நடித்திருந்தார். அடுத்ததாக இவர் இயக்கிய சுள்ளான் சேது இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், ஷண்முக பாண்டியன் மற்றும் நேதாஜி புரடக்ஷன்ஸ் இணைந்து இருளன் படத்தைத் தயாரிக்கிறார்கள். இந்தப் படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார்.
இந்தப் படத்தில் நாயகியாக மிர்னா நடிக்கிறார். இதில் சமுத்திரக்கனி, ஜான் கொக்கேன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார்கள்.
இந்தப் படத்தின் போஸ்டரில், “இது போர்குடி காவல் இனத்தின் வீர வரலாறு” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடைசியாக அருண் விஜய் ரெட்ட தல படத்தில் நடித்திருந்தார்.
#ShanmugavelPandianâs #NethajiProductions Prestigious— Muthaiya (@dir_muthaiya) August 12, 2026
Production No.2 titled #ArunVijay #IRULAN ð¥
Here is the intriguing First Look and Motion Poster of #Irulan ! âï¸ð
A glimpse that promises a powerful world, rooted in the soil and loaded with intensity. â¤ï¸âð¥ âï¸ð¥ pic.twitter.com/KIWxnqb5AZ
Summary
Arun Vijay in a film directed by Muthaiah..! Poster of the movie 'Irulan'!
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