நெட்பிளிக்ஸில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட திரைப்படமானது துரந்தர்!

நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உருவான துரந்தர் நெட்பிளிக்ஸில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட திரைப்படமானது.
ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உருவான துரந்தர் - 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் கடந்த மார்ச் 19 அன்று தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இப்படத்தின் முதல் பாகம் ஹிந்தி மொழியில் மட்டும் வெளியாகி ரூ.1,300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இதன் இரண்டாம் பாகம் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகி 2,000 கோடி வசூலைத் தொட்டது.
தொடர்ந்து, ஜூலை 10 ஆம் தேதி ஜப்பானில் 80 திரையரங்குகளில் துரந்தர் வெளியானது. ஆனால், இப்படத்துடன் ரசிகர்களால் ஒன்ற முடியாததால் டிக்கெட் விற்பனையில் மந்தம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் இப்படம் ஆங்கிலம் அல்லாத திரைப்படப் பிரிவில் உலகளவில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட திரைப்படம் என்கிற சாதனையைப் படைத்துள்ளது. இதனை, நெட்பிளிக்ஸ் தலைமை அறிவித்திருப்பதால் துரந்தர் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றன
Durandhar, starring actor Ranveer Singh, became the most-watched movie on Netflix.
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