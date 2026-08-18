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ஓடிடியில் கண் இமைக்காமல் பார்க்க வேண்டிய சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் படங்கள்!

ஓடிடியில் காண வேண்டிய சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் திரைப்படங்கள் குறித்து....

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ஓடிடியில் கண் சிமிட்டாமல் பார்க்க வேண்டிய சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் படங்கள்! - படம்: எக்ஸ்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 2:59 pm IST
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 2:59 pm IST

ஓடிடி காண வேண்டிய சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் திரைப்படங்கள் என்னென்ன என்பதைப் பார்ப்போம்.

1மகாராஜா

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இயக்குநர் நித்திலன் சாமிநாதன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடித்த மகாராஜா திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.

இந்தப் படத்தில் அனுராக் காஷ்யப், அபிராமி, சாச்சனா, மம்தா மோகன்தாஸ், நட்டி, முனிஷ்காந்த், சிங்கம் புலி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

2ராட்சசன்

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விஷ்ணு விஷால், அமலா பால் நடிப்பில் முண்டாசுப்பட்டி பட இயக்குநர் ராம்குமார் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் ராட்சசன்.

இந்தப் படத்தை அமேசான் பிரைம், சன் நெக்ஸ்ட் தளங்களில் காணலாம்.

3மாநாடு

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நடிகர் சிம்பு - இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு கூட்டணியில் உருவான திரைப்படம் மாநாடு. 2021 ஆம் ஆண்டு வெளியான இப்படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, கல்யாணி பிரியதர்ஷன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

இந்தப் படத்தை சோனி லைவ் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்

4தெகிடி

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அசோக் செல்வன், ஜனனி ஐயர், ஜெயப்பிரகாஷ், காளி வெங்கட் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் தெகிடி.

அறிமுக இயக்குநர் ரமேஷ் இயக்கியிருந்த இந்தப் படத்தை, ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கலாம்.

5துருவங்கள் பதினாறு

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கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் ரகுமான் நடிப்பில் வெளியான துருவங்கள் பதினாறு படம், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணக் கிடைக்கிறது.

மேலும் இந்தப் படத்தில் பிரகாஷ் ராகவன், அஸ்வின் குமார், யாஷிகா ஆனந்த், பாலா ஹாசன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

6துப்பறிவாளன்

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மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஷால், பிரசன்னா, ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் துப்பறிவாளன்.

இந்தப் படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், அமேசான் பிரைம் தளங்களில் காணலாம்.

7சைக்கோ

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மிஷ்கின் இயக்கியிருந்த சைக்கோ படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார். மேலும் அதிதி ராவ், நித்யா மெனன், ராம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

இந்தப் படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

8தம்பி

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ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் கார்த்தி, ஜோதிகா, நிகிலா விமல், சத்யராஜ் உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் தம்பி.

இந்தத் திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம், நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளங்களில் பார்க்கலாம்.

9குரங்கு பொம்மை

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இயக்குனர் நித்திலன் சுவாமிநாதன் இயக்கத்தில் விதார்த், பாரதிராஜா, டெல்னா டேவிஸ், குமரவேல், பாலா சிங், கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி.எல்.தேனப்பன் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவான படம் குரங்கு பொம்மை.

இந்தத் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் மற்றும் ஜீ5 தளங்களில் காணக் கிடைக்கிறது.

10விக்ரம் வேதா

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புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கத்தில் மாதவன் மற்றும் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் விக்ரம் வேதா.

இந்தத் திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் மற்றும் ஜீ5 ஓடிடி தளங்களில் பார்க்கலாம்.

Summary

Let's take a look at the suspense thriller movies worth watching on OTT platforms.

ஓடிடியில் பார்க்க வேண்டிய ரொமான்டிக் படங்கள்!

ஓடிடியில் பார்க்க வேண்டிய ரொமான்டிக் படங்கள்!

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