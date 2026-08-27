ஐஆம் கேம் - லூசர் பாடல் வெளியீடு!
ஐஆம் கேம் புதிய பாடல் வெளியானது...
நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடித்த ஐஆம் கேம் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு.
நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடித்த புதிய திரைப்படம் ஐஆம் கேம். இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் கதிர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அன்பு, அறிவு சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றியுள்ளனர்.
ஓணம் வெளியீட்டை முன்னிட்டு, இந்தத் திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், இப்படத்தை உலகளவில் பிரம்மாண்டமாக வெளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளதால் இதனை செப். 3 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், ஐஆம் கேம் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான லூசர் கேம் பாடல் வெளியாகியுள்ளது. ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்த இப்பாடல் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று வருகிறது.
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