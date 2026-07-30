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நடிகர் துல்கர் சல்மானின் ஐயம் கேம் திரைப்பட டிரைலர்!

ஐயம் கேம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது...

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நடிகர் துல்கர் சல்மான்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள ஐயம் கேம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் ஐயம் கேம். இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் கதிர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அன்பு, அறிவு சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றியுள்ளனர்.

சூதாட்டத்தை மையப்படுத்திய திரில்லர் திரைப்படமாக உருவான இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். டிரைலர் காட்சிகள் மற்றும் அதன் எடிட்டிங் சிறப்பாக இருப்பதால் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும், இந்தத் திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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