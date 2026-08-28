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மற்றொரு தெய்வீகப் படம்! அருள்நிதி நடிக்கும் வேட்ட சாமி!

நடிகர் அருள்நிதி நடிக்கும் “வேட்ட சாமி” படத்தின் சிறப்பு விடியோ வெளியாகியுள்ளது...

vetta saami

வேட்ட சாமி படத்தில் நடிகர் அருள்நிதி...

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 5:39 pm IST

நடிகர் அருள்நிதி நாயகனாக நடிக்கும் “வேட்ட சாமி” திரைப்படத்தின் முதல்பார்வை விடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சிறந்த கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பதில் கெட்டிக்காரராக அறியப்படும் நடிகர் அருள்நிதி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “வேட்ட சாமி”. இப்படத்தை, இயக்குநர் எம். செல்வக்குமார் இயக்கியுள்ளார்.

நடிகர்கள் அமீர், ஆடுகளம் நரேன், மதுசூதன் ராவ், ஹரீஷ் பேராடி, விஜி சந்திரசேகர், இந்துமதி மணிகண்டன், மைனா நந்தினி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், தெய்வீகக் கதைகளத்தில் உருவாகி வரும் “வேட்ட சாமி” படத்தின் முதல் பார்வை கிளிம்ஸ் விடியோவை இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி இன்று (ஆக. 28) மாலை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஏற்கெனவே, தமிழ்த் திரையுலகில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் “சேயோன்” மற்றும் நடிகர் துனுஷ் - இயக்குநர் வெற்றிமாறன் கூட்டணியில் “தமிழ் முருகன்” உள்ளிட்ட படங்கள் தெய்வீகக் கதைகளத்தின் அடிப்படையில் உருவாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The first-look video of the film "Vetta Saami," starring Arulnithi in the lead role, has been released.

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