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அருள்நிதி நடித்துள்ள அருள்வான் படத்துக்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ்!

நடிகர் அருள்நிதி நடித்துள்ள அருள்வான் படத்துக்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது பற்றி...

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அருள்வான் படத்தின் தணிக்கைச் சான்றிதழ். - படம் - எக்ஸ்

Updated On :11 ஜூலை 2026, 2:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அருள்நிதி நடித்துள்ள அருள்வான் படத்துக்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் அருள்நிதி நாயகனாக நடித்திருக்கும் படம் அருள்வான். இந்தப் படத்தை இயக்குநர் கணேஷ் விநாயகன் இயக்கியுள்ளர்.

நடிகர் அருள்நிதி நாயகனாக ’அருள்வான்’ என்ற படத்தில் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தை கணேஷ் விநாயகன் இயக்கியுள்ளார். நடிகர்கள் ஆரவ், ரம்யா பாண்டியன், கிருத்திகா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இசைமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இத்திரைப்படத்தின் டிரைலரை நடிகர் சூர்யா வெளியிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்துக்கு மத்திய தணிக்கை வாரியம் யு/ஏ சான்றிதழை வழங்கியுள்ளது.

மேலும், இந்தத் திரைப்படம் வரும் ஜூலை 17 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

A censorship certificate has been issued for the film Arulvaan, starring actor Arulnithi.

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