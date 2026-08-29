நிறைவடைந்தது சிவ ராஜ்குமார் - அபிஷன் ஜீவிந் படப்பிடிப்பு..! விரைவில் முதல் பார்வை போஸ்டர்!
நடிகர் சிவ ராஜ்குமார் உடன் அபிஷன் ஜீவிந் நடித்து வந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது குறித்து...
சிவ ராஜ்குமார் - அபிஷன் ஜீவிந் படப்பிடிப்பு விடியோ. - படங்கள்: எக்ஸ் / டிராமா கம்பெனி
நடிகர் சிவ ராஜ்குமார் உடன் இயக்குநரும் நடிகருமான அபிஷன் ஜீவிந் நடித்து வந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது. விரைவில் படத்தலைப்பு, முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டூரிஸ் ஃபேமலி திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகராகவும் இயக்குநராகவும் அபிஷன் ஜீவிந் அறிமுகமானார். பின்னர், கதநாயகனாக வித் லவ் படத்தில் அசத்தினார்.
டிராமா கம்பெனி தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தில் சிவ ராஜ்குமார், அபிஷன் ஜீவிந், ஷிவானி நாகராம், யோகலட்சுமி, கானா வினோத் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
பிரகதீஷ் பிரபு ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ட இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் படத்தலைப்பு, முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தயாரிப்பு நிறுவனம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததை விடியோ வெளியிட்டு கூறியுள்ளதாவது:
சிவ ராஜ்குமார், அபிஷன் ஜீவிந் உடனான அற்புதமான தருணங்களை உருவாக்கினார்கள். டிராமா கம்பெனி தயாரிப்பில் முதல் படம்.
இந்தப் பயணம் மகிழ்ச்சி, சகோதரத்துவம், காதல், சிரிப்பு, தொடர்ச்சியான உழைப்பு என எப்போதும் நினைவுகளைக் கொண்டாடும் வகையில் நிரம்பியுள்ளது. விரைவில் படத்தலைப்பு, முதல் பார்வை போஸ்டர் அறிவிக்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
Thatâs a wrap. ð¬ð¤©— Drama Company (@dramacompany) August 29, 2026
To the moments, the people and the magic we created together on the sets of Dr. Shivarajkumar X Abishan Jeevinth | Drama Company Production No. 1.
A journey filled with joy, friendship, love, laughter and relentless hard work and memories weâll cherishâ¦ pic.twitter.com/BXyucH3wOd
Summary
Shiva Rajkumar X Abishan Jeevinth Shooting wrap, First Look & Title Announcement Soon
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