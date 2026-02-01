தோல்விப்படமான திரௌபதி - 2!

திரௌபதி - 2 திரைப்படத்திற்கு வணிக ரீதியாக வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை.
இயக்குநர் மோகன். ஜி இயக்கத்தில் உருவான திரௌபதி - 2 திரைப்படம் ஜன. 23 திரையரங்குகளில் வெளியானது. வரலாற்று கால கதையாக எடுக்கப்பட்ட இப்படத்தின் டீசர், டிரைலரால் படம் பேசப்பட்டதால் உலகளவில் 400க்கும் அதிகமான திரைகளில் இப்படம் வெளியானது.
ஆனால், அன்றைய நாளே நடிகர் அஜித்தின் மங்காத்தா திரைப்படமும் மறுவெளியீடானதால், திரௌபதி -2 படத்திற்கு போதிய கவனம் கிடைக்கவில்லை.
இதனால், இயக்குநர் மோகன்.ஜி இது வேதனையளிப்பதாக விடியோ வெளியிட்டு, ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார். இருந்தும், படத்தின் உருவாக்கமும் திருப்தியளிக்காததால் பல திரைகளிலிருந்து படம் நீக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், ரூ. 12 கோடிக்கும் அதிகமான பொருள் செலவில் உருவான திரௌபதி - 2 திரைப்படம் ரூ. 2 கோடி கூட திரையரங்க வசூலாக வசூலிக்கவில்லை என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், வணிக ரீதியாக இப்படம் தோல்வியையே சந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது.
