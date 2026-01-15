என் பேரு கரசாமி..! தனுஷின் புதிய பட டைட்டில் டீசர்!

செய்திகள்

நடிகர் தனுஷ் நாயகனாக நடித்துள்ள “கர” திரைப்படத்தின் டைட்டில் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

”போர் தொழில்” திரைப்படத்தின் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நாயகனாக நடிக்கும் 54 ஆவது திரைப்படம் “கர”.

வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தில், நடிகர்கள் மமிதா பைஜூ, கே.எஸ். ரவிக்குமார், கருணாஸ், ஜெயராம், பிருத்வி பாண்டியராஜன், சுராஜ் வெஞ்சாரமூடு, எம்.எஸ். பாஸ்கர், ஸ்ரீஜா ரவி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில் உருவாகும் இந்தப் படத்திற்கு ஆல்ஃபிரட் பிரகாஷ் திரைக்கதை எழுதியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், “கர” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய திரைப்படத்தின் டைட்டில் விடியோவை படக்குழுவினர் இன்று (ஜன. 15) வெளியிட்டுள்ளனர்.

Summary

The title video for the film "Kara" starring actor Dhanush in the lead role, has been released.

