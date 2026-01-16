செய்திகள்

பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ், வினீத் ஸ்ரீனிவாசன்..! அதிரடி வெளியீட்டுத் தேதி!

அதிரடி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ், வினீத் ஸ்ரீனிவாசன்..! அதிரடி வெளியீட்டுத் தேதி!
Updated on
1 min read

பிரபல மலையாள நடிகர்கள் பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ், வினீத் ஸ்ரீனிவாசன் இணைந்து நடிக்கும் “அதிரடி” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாசில் ஜோசப் இயக்கி நடிகர் டோவினோ தாமஸ் நாயகனாக நடித்து வெளியான “மின்னல் முரளி” திரைப்படத்தின் திரைக்கதை எழுத்தாளர் அருண் அனிருதன் இயக்கத்தில் “அதிரடி” எனும் புதிய திரைப்படம் உருவாகி வருகின்றது.

படத்தின் போஸ்டர்...
படத்தின் போஸ்டர்...

இந்தப் படத்தில், பாசில் ஜோசப் மற்றும் டோவினோ தாமஸ் நடிகர்களாக மீண்டும் இணைந்துள்ளனர். மேலும், பிரபல இயக்குநர் வினீத் ஸ்ரீனிவாசன் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

பாசில் ஜோசப் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் விஷ்ணு விஜய் இசையமைக்கின்றார். இப்படத்தின் டைட்டில் டீசர் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களின் நடிப்பில் உருவாகும் “அதிரடி” படம் வரும் மே 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ், வினீத் ஸ்ரீனிவாசன்..! அதிரடி வெளியீட்டுத் தேதி!
பிரபாஸின் 'ஸ்பிரிட்' ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!
Summary

The release date has been announced for the "athiradi" film starring actors Basil Joseph, Tovino Thomas, and Vineeth Sreenivasan.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Tovino Thomas
release date
Vineeth Srinivasan
basil joseph
வெளியீட்டுத் தேதி
மலையாள சினிமா

Related Stories

No stories found.