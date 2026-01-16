செய்திகள்

பிரபாஸின் 'ஸ்பிரிட்' ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் பிரபாஸின் ஸ்பிரிட் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அனிமல் படத்தின் இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கத்தில் பிரபாஸ் நடிக்கும் ஸ்பிரிட் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அறிவிப்பைப் படக்குழு அறிவித்துள்ளனர். அறிவிப்பில், அடுத்தாண்டு 2027-ல் மார்ச் 5 ஆம் தேதியில் ஸ்பிரிட் வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளனர்.

ஸ்பிரிட் படத்தில் நாயகியாக திருப்தி டிம்ரி நடிக்கிறார். பத்ரகாளி பிக்சர்ஸ் மற்றும் டி சீரிஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு ஹர்ஷ்வர்தன் ராமேஷ்வர் இசை அமைக்கிறார்.

இந்தப் படத்தின் ஓடிடி உரிமையை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் சுமார் ரூ.160 கோடிக்கு கைப்பற்றியிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

