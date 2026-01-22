செய்திகள்

வெளியீட்டிற்குத் தயாராகும் மணிகண்டனின் மக்கள் காவலன்!

மணிகண்டனின் மக்கள் காவலன் குறித்து...
நடிகர் மணிகண்டன் நடிப்பில் உருவான மக்கள் காவலன் திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

நடிகர் மணிகண்டன் நம்பிக்கையான நடிகர் என்கிற பெயருடன் நல்ல கதைகளில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார்.

குடும்பஸ்தனைத் தொடர்ந்து, நீலம் புரடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் சந்தோஷ் குமார் இயக்கத்தில் மக்கள் காவலன் என்கிற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் சாதிய அரசியலை மையமாக வைத்து உருவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தை மார்ச் மாதம் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

தற்போது, மணிகண்டன் இயக்குநர் தேசிங்கு பெரியசாமி இயக்கவுள்ள திரைப்படத்திற்குத் தயாராகி வருகிறார்.

Summary

manikandan's makkal kavalan will release soon

