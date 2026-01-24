அரசனில் சமந்தா?

சிலம்பரசனின் அரசன் திரைப்படத்தில் நடிக்க நடிகை சமந்தாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறதாம்.
நடிகர் சிலம்பரசன் நடிப்பில் இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் வடசென்னை திரைப்படத்தின் கதையுடன் தொடர்புடைய படமாக அரசன் உருவாகிறது.
இதன் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு கோவில்பட்டியில் தொடங்கி, சில நாள்கள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதில், சிம்பு, விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்டோர் நடித்தனர்.
வடசென்னை உலகுடன் தொடர்புடைய கதையாக உருவானாலும் நடிகர் தனுஷ் சிறையிலிருக்கும்போது அரசனின் கதை நடக்கிறது. இதில், இடம்பெறும் விஜய் சேதுபதியின் காட்சிகள் மிரட்டலாக இருக்கும்” எனத் தயாரிப்பாளர் தாணு தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், அரசன் திரைப்படத்தின் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு பிப்ரவரி மாதம் துவங்கவுள்ளதாகவும் படத்தின் நாயகியாக நடிக்க சமந்தாவிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
