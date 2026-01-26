ஜன நாயகனில் நடித்துள்ளேன்: லோகேஷ் கனகராஜ்

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளதாக இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூலி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து புதிய படம் எடுப்பதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இன்று பத்திரிகையாளர்களைச் சந்தித்த லோகேஷ் கனகராஜ், தன் திரைப்படங்கள் குறித்து பேசியுள்ளார்.
அதில், “இயக்குநர் வினோத் அழைத்ததால் விஜய் அண்ணாவுடன் இணைந்து ஜன நாயகனில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளேன். ஆனால், இதுகுறித்து விரிவாக சொல்ல முடியாது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், டிசி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து ஓய்வு கிடைக்கும்போது நடிப்பில் கவனம் செலுத்துவேன் என்றும் கூறியுள்ளார்.
