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மகாபாரதம் தொடரில் நடித்தவர்களின் மேடை நாடக அரங்கேற்றம்! குவியும் ரசிகர்கள்!

மகாபாரத தொடரில் நடித்த நடிகர், நடிகைகள் இணைந்து மீண்டும் மகாபாரதத்தை மேடை நாடகமாக அரங்கேற்றியுள்ளது குறித்து...

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நாடகத்தைக் கண்டு ரசிக்கும் ரசிகர்கள் - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 3:47 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மகாபாரதம் தொடரில் நடித்து புகழ் பெற்ற நடிகர், நடிகைகள் இணைந்து மீண்டும் மகாபாரதத்தை மேடை நாடகமாக பெங்களூருவில் அரங்கேற்றியுள்ளனர்.

இந்த அரங்கேற்றத்தைக் காண நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் குவிந்தனர். சினிமா தியேட்டருக்கு வருவதைப்போல, மகாபாரதம் நாடகத்தைக் காண அரங்கம் நிரம்பி வழிவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக மேடையில் நடித்தவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

ஸ்டார் தொலைக்காட்சியில் மகாபாரதம் தொடர் ஒளிபரப்பாகி 13 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும், ரசிகர்களிடம் இத்தொடருக்கு மிகுந்த வரவேற்பு காணப்படுகிறது என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இக்கூட்டம் அமைந்துள்ளது.

மகாபாரத அரங்கேற்றம்

மகாபாரத அரங்கேற்றம்

ஸ்டார் தொலைக்காட்சி நிர்வாகம் சார்பில் 2013 ஆம் ஆண்டு மகாபாரத இதிகாசத் தொடர் எடுக்கப்பட்டது. இத்தொடரின் பிரமாண்ட உருவாக்கத்தால் மற்ற மொழிகளிலும் மொழிமாற்றம் செய்து ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.

தமிழில் விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான மகாபாரதம் 267 நாள்கள் வரை ஒளிபரப்பானது. இத்தொடரில் நடித்த பாத்திரங்களும், காட்சிகளின் பிரமாண்டமும் நெடுந்தொடர் என்பதைத் தாண்டி, மக்கள் மனதில் பதிந்தது.

அரங்கம் நிறைந்த கூட்டம்

அரங்கம் நிறைந்த கூட்டம்

சித்தார்த் ஆனந்த் குமார், அமர்பிரீத், கமல் மோங்கா, லோக்நாத் பாண்டே, முகேஷ்குமார் சிங் என 5 இயக்குநர்கள் மகாபாரதம் தொடரை இயக்கினர்.

பூஜா ஷர்மா திரெளபதியாகவும், செளரப் ராஜ் ஜெயின் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவும், ஷாஹிர் ஷேக் அர்ஜுனனாகவும் அஹம் ஷர்மா கர்ணனாகவும் நடித்திருந்தனர்.

இத்தொடரில் பஞ்ச பாண்டவர்கள், கெளரவர்கள் என அனைத்து பாத்திரங்களுக்கும் நடிகர்கள் கச்சிதமாகப் பொருந்தியிருந்ததால், மற்ற மகாபாரத தொடர்களைக் காட்டிலும் மிகுந்த வரவேற்பு இத்தொடருக்கு இருந்தது.

இந்த வரவேற்பின் எதிரொலியாக மகாபாரதத்தில் நடித்த நடிகர், நடிகைகள் இணைந்து மேடை நாடகமாக மகாபாரதத்தை அரங்கேற்றி வருகின்றனர். அந்தவகையில் மீண்டும் மேடை நாடகமாக மகாபாரதம் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது.

மேடையில் மகாபாரத கதாபாத்திரங்கள்

மேடையில் மகாபாரத கதாபாத்திரங்கள் - இன்ஸ்டாகிராம்

சினிமா தியேட்டரின் முதல் காட்சி போல, அரங்கம் நிரம்ப மகாபாரதம் நாடகம் அரங்கேறியது. இதனை மகாபாரதத்தின் சதி என்ற பாத்திரத்தில் நடித்த நடிகை சங்கீதா ஸ்ரீங்கேரி பகிர்ந்துள்ளார்.

அதில் அரங்கம் நிரம்ப மக்கள் அமர்ந்து மகாபாரதம் மேடை நாடகத்தை கண்டு ரசிக்கின்றனர். ஓடிடி தளங்களில் மகாபாரதம் காணக்கிடைத்தாலும் மேடை நாடகமாக உணர்ச்சிப்பூர்வமான நடிப்பைக் கண்டு ரசிப்பதற்கு ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் இருந்துகொண்டேதான் இருக்கிறது என்பது இதன் மூலம் உறுதியாகிறது.

Summary

Stage play performance by the cast of the Vijay TVs Mahabharata Serial Actor Actress

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