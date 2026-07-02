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நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் ஜெயிலர் - 2 முக்கிய அப்டேட்!

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த தயாரிப்பு நிறுவனம்...

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நடிகர் ரஜினிகாந்த்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 11:43 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இதில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் தோற்றத்திலேயே நடிக்கிறார். முத்துவேல் பாண்டியன் என்கிற ஜெயிலர் அதிகாரி தன் மகனைக் காப்பாற்ற எடுக்கும் முயற்சிகளுடன் கூடிய எமோஷனலான கதையாக முதல் பாகம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

தற்போது, ஜெயிலர் - 2 திரைப்படமும் முத்துவேல் பாண்டியன் சந்திக்கும் அடுத்த பிரச்னைகளை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்டுள்ளது. இதில், நடிகர்கள் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

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இந்த நிலையில், இப்படத்தின் அப்டேட் இன்று மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் எனத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இது, ஜெயிலர் - 2 வெளியீட்டுத் தேதியாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The production company has released a new announcement regarding the movie Jailer 2.

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