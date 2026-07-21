ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் தெலுங்கு வெளியீட்டு உரிமம் இத்தனை கோடிகளா?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் தெலுங்கு வெளியீட்டு உரிமத் தொகை குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இதில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் தோற்றத்திலேயே நடிக்கிறார். நடிகர்கள் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஹிருத்திக் ரோஷன், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைப்பில் உருவாகும் படம் என்பதால் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசைகளின் மீது பெரிய ஆவல் எழுந்துள்ளது. இத்திரைப்படம் இந்தாண்டு அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி வெளியாகும் எனத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் தெலுங்கு வெளியீட்டு உரிமைக்கான விலையை ரூ. 60 கோடியாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் நிர்ணயித்துள்ளதாம். ரஜினியின் கூலி திரைப்படம் ஒட்டுமொத்தமாக தெலுங்கில் ரூ. 40 கோடி வரை மட்டுமே வசூலித்தது. அதுவும் அப்படத்தில் நடிகர் நாகர்ஜூனா இருந்தார். ஆனால், ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்திற்குக் கூடுதல் தொகையை வைத்துள்ளது விநியோகிஸ்தர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாம்.
Details regarding the Telugu release rights value for the film Jailer 2, starring actor Rajinikanth, have been revealed.
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