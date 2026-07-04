இதயம் தொடரில் இணையும் சக்திவேல் சீரியல் நடிகர்!

ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிவரும் இதயம் தொடரின் இரண்டாவது பாகத்தில் நடிகர் மெர்வென் பாலாஜி இணைந்துள்ளார்.
இதயம் தொடரின் முதல் பாகத்தில் நடிகை ஜனனி அசோக் குமார் நாயகியாக நடித்த நிலையில், தற்போது பல்லவி கெளடா நாயகியாக நடித்து வருகிறார்.
ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 2 மணிக்கு இதயம் தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இத்தொடரில் பிரதான பாத்திரங்களில் ரிச்சட் கோஷ், பல்லவி கெளடா ஆகியோர் நடித்து வருகின்றனர்.
விபத்தில் திடீரென மரணமடையும் பாரதியின் கணவனின் இதயத்தைப் பெற்று மறுவாழ்வு பெறுகிறார் ஆதி. இதனைத் தொடர்ந்து ஆதிக்கும் பாரதிக்கும் இனம் புரியாத ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது. இவர்களின் வாழ்க்கையைச் சுற்றி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 2023 முதல் ஒளிபரப்பாகிவரும் இதயம் தொடரின் முதல் பாகம் 650 எபிசோடுகள்வரை எடுக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக, இரண்டாவது பாகம் எடுக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இதயம் தொடரில் மெர்வென் பாலாஜி, ஆனந்த் என்ற பாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இவரின் வருகை, தொடரின் கதையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவர், விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான சக்திவேல் தொடரில் பிரபலமானவர். இவர் சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல், ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான இந்திரா உள்ளிட்ட பல முன்னணி தொடர்களில் நடித்துள்ளார்.
Summary
Actor Mervin Balaji has joined the second season of the serial Idhayam, which is being aired on Zee Tamil.
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