அர்ஜூன் தாஸ் நடிக்கும் சூப்பர் ஹீரோ! ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!

அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவாகும் சூப்பர் ஹீரோ என்ற படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது.
தமிழில் பிரம்மாண்ட திரைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டு வந்தாலும் சூப்பர் ஹீரோ திரைப்படங்கள் எனச் சொல்லும் விதமாக படங்கள் வெளியாவதில்லை. மிஷ்கினின் முகமூடி, ஷங்கரின் 2.0 போன்ற படங்கள் மட்டுமே அவ்வாறான கதைக் களத்தில் உருவாகின.
மலையாளத்தில் டொவினோ தாமஸ் நடிப்பில் உருவான மின்னல் முரளி திரைப்படம் தமிழிலும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றியடைந்தது. ஹாலிவுட் சூப்பர் ஹீரோ படங்களுக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது.
இந்த நிலையில், தமிழில் அர்ஜூன் தாஸ் நாயகனாக நடிக்கும் படத்திற்கு ‘சூப்பர் ஹீரோ’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தில் சாண்டி, தேஜு அஸ்வினி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். விக்னேஷ் வேணுகோபால் இயக்கத்தில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு ஹேஷம் அப்துல் வஹாப் இசையமைக்கிறார்.
சூப்பர் ஹீரோ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.
சூப்பர் ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்
Summary
Superhero First Look Poster released.
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