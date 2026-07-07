இசையமைப்பாளரான இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் சகோதரர்!

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனின் சகோதரர் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகவுள்ளார்.
த்ரிஷா இல்லன்னா நயன்தாரா திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன். தொடர்ந்து, நடிகர் சிம்புவை வைத்து அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் படத்தை இயக்கினார். அப்படம் தோல்விப்படமானது. பின், இடைவெளிவிட்டு நடிகர்கள் விஷால், எஸ்ஜே சூர்யாவை வைத்து, ‘மார்க் ஆண்டனி’ படத்தை இயக்கினார். இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ரூ. 100 கோடி வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.
அடுத்ததாக, நடிகர் அஜித் குமாரை வைத்து, ‘குட் பேட் அக்லி’ என்கிற திரைப்படத்தை ஆதிக் இயக்கினார். இப்படம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று, ரூ. 250 கோடி வரை வசூலித்து ஆச்சரியப்படுத்தியது. தற்போது, அஜித்தின் 64-வது படத்தையும் ஆதிக் இயக்கவுள்ளார்.
இந்த நிலையில், ஆதிக்கின் சகோதரர் மனு ரவிச்சந்திரன் ரேனிகுண்டா - 2 திரைப்படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகவுள்ளார். தன் சகோதரர் திரைத்துறைக்கு அறிமுகமாகவுள்ளதை மகிழ்ச்சியுடன் புகைப்படம் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார்.
Director Adhik Ravichandran's brother is set to make his debut as a music composer.
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