மக்களின் அன்பு மழையில்... மாவீரன் படத்தின் மூன்றாம் ஆண்டு சிறப்பு விடியோ!

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த மாவீரன் திரைப்படத்தின் மூன்றாம் ஆண்டு சிறப்பு விடியோவை வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு படக்குழு நன்றி தெரிவித்துள்ளது.
மண்டேலா திரைப்படத்திற்குப் பிறகு இயக்குநர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மாவீரன் திரைப்படம் கடந்த 2023-இல் வெளியானது.
விமர்சன ரீதியாகவும் கமர்ஷியலாகவும் மாபெறும் வெற்றிப் பெற்ற படமாக மாவீரன் மாறியது. இந்தப் படத்தில் ஷங்கரின் மகள் அதிதி ஷங்கர் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.
அந்த நேரத்தில் ரூ.90 கோடி வசூலித்த மாவீரன் திரைப்படம் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஒரு திருப்பு முனையாகவே அமைந்திருந்தது.
ஷாந்தி டாக்கீஸ் தயாரித்த இந்தப்படம் கடந்த 2025ல் ஜப்பானில் வெளியாகியதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தின் மூன்றாம் ஆண்டையொட்டி படக்குழு சிறப்பு விடியோவை வெளியிட்டுள்ளது.
தயாரிப்பு நிறுவனம் ஷாந்தி டாக்கீஸ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “மாவீரனின் மூன்றாம் ஆண்டு. எடிட்டுகள், ரசிகர்களின் போஸ்டர்கள் மூலம் நெகிழ வைத்த அனைவருக்கும் நன்றிகள். வீரன் மக்களின் / ரசிகர்களின் அன்பு மழையில் நனைகிறேன்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
3years of #Maaveeran— Shanthi Talkies (@ShanthiTalkies) July 14, 2026
Overwhelmed and elated with all the edits and fan made designs!
Veeran makkalin/rasigargalin anbu mazhayil nenaigiran â¤ï¸#3YearsOfMaaveeran #Mahaveerudu #Veeramaejeyam@Siva_Kartikeyan @madonneashwin @AditiShankarofl @DirectorMysskin #YogiBabuâ¦ pic.twitter.com/BMD86B6RR0
Summary
Bathed in the shower of people's love... A special video marking the third anniversary of the movie Maaveeran!
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