ஹார்ட் பீட் - 3 தொடரில் இணைந்த பிரபலம்! யார் இவர்?

ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமான ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரின் மூன்றாம் பாகத்தில் இந்திய மாடலான ராகுல் ராஜசேகரன் இணைந்துள்ளார்.
தீபக் சுந்தர்ராஜன் இயக்கத்தில் டெலி ஃபேக்ட்ரி நிறுவனம் தயாரித்து வரும் ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரின் 3வது சீசன் ஜூலை 30 ஆம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
முந்தைய சீசன்களில் நடித்த நடிகை அனுமோள், கார்த்திக் குமார், தீபா பாலு, யோகலக்ஷ்மி, தாபா, சாருகேஷ், ராம், சபரிஷ், சர்வா உள்ளிட்டோர் மூன்றாம் பாகத்திலும் நடிக்கிறார்கள்.
இவர்களைத் தொடர்ந்து, ஆஹா கல்யாணம் நடிகை காயு ஸ்ரீ மற்றும் இந்திய மாடலும் நடிகருமான ராகுல் ராஜசேகரன் ஆகியோர் இந்தத் தொடரில் இணைந்துள்ளனர்.
யார் இந்த ராகுல் ராஜசேகரன்?
ராகுல் ராஜசேகரன் இந்திய மாடல், நடிகர் மற்றும் சர்வதேச அழகுப் போட்டி வெற்றியாளர் ஆவார். இவர் 2021 ஆம் ஆண்டில் "மிஸ்டர் சுப்ரனஷனல் இந்தியா" (Mister Supranational India 2021) என்ற பட்டத்தை வென்றதன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் அறியப்பட்டார்.
இவர், மாடலிங் துறையைத் தவிர்த்து, வரனே அவஷ்யமுண்ட், திவான்ஜிமூலா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஆகிய மலையாளத் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
ஹார்ட் பீட் தொடரில் ராகுல் இணைந்துள்ளது, அவரின் ரசிகர்களுக்கு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
Summary
Indian model Rahul Rajasekharan has joined the third season of the popular web series 'Heartbeat'.
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