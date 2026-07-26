உறுதியானது பிளாக் பாந்தர் 3..! புதிய நாயகன், வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ரியான் கூக்லர் இயக்கத்தில் பிளாக் பாந்தர் 3 திரைப்படம் உருவாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தில் பிளாக் பாந்தராக புதிய நாயகனாக டேவிட் ஜான்சன் நடிக்கவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவெர்ஸில் முதல்முறையாகக் கருப்பின சூப்பர் ஹீரோவாக பிளாக் பாந்தர் திரைப்படம் கடந்த 2018-ல் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்தது.
பிளாக் பான்தர்: வகாண்டா ஃபாரெவர் என்ற இதன் இரண்டாம் பாகம் 2022-இல் வெளியாகியது. இந்தப் படம் 859 மில்லியன் டாலர் வசூலித்து மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது. இந்திய மதிப்பில் ரூ. 8,295 கோடி வசூலித்தது.
பிளாக் பாந்தர் படத்தின் நாயகன் சாட்விக் போஸ்மென் புற்றுநோயினால் 2020-ல் இறந்ததால் கதையை மாற்ற வேண்டியிருந்ததாக இயக்குநர் ரியான் கூக்லர் முன்பொரு நேர்காணலில் கூறியுள்ளார்.
மூன்றாவது பாகத்தையும் ரியான் கூக்லர் இயக்குகிறார். லெடிஷியா ரைட் ஸ்ருதியாகவும் வின்ஸ்டன் டியூக் எம்பாகு கதாபாத்திரத்திலும் பிளாக் பாந்தராக டேவிட் ஜான்சனும் நடிக்கவிருக்கிறார்கள்.
பிரிட்டிஷ் நடிகரான டேவிட் ஜான்சன் கடைசியாக தி லாங் வாக், வேஸ்ட்மேன் படங்களில் நடித்துள்ளார். அடுத்தாண்டு தி சாபேரோப்னெஸ் படம் வெளியாகவிருக்கிறது.
பிளாக் பாந்தர் 3 திரைப்படம் 2028ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்தாண்டு இறுதுயில் அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே வெளியாகவிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Ryan Coogler introduces the new #BlackPanther, David Jonsson.— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026
Black Panther 3 arrives in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/npOXtW76UW
Summary
‘Black Panther 3’: David Jonsson to Play T’Challa’s Son as December 2028 Release Date Set
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