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ரூ. 200 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்த ஜன நாயகன்!

முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து...

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ஜன நாயகன் படத்தின் போஸ்டர்.

Updated On :27 ஜூலை 2026, 11:13 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படம் ரூ. 200 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது.

கேவிஎன் புரடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படம் கடந்த வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) உலகெங்கும் 3000-க்கும் அதிகமான திரைகளில் வெளியானது.

ஏற்கெனவே இணையத்தில் வெளியாகி இருந்தாலும் முதல் நாளில் தமிழகத்தில் பல திரையரங்குகளில் ஹவுஸ் ஃபுல் காட்சிகளாகத் திரையிடப்பட்டன. இதனால், இப்படம் நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் கூலி முதல் நாள் வசூலை (ரூ. 152 கோடி) முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், கூலியின் முதல் நாள் வசூலை ஜன நாயகன் முறியடிக்கவில்லை. இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 220 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில், தமிழகத்தில் இப்படம் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்திருக்கலாம் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது

CM Vijay's film Jananayagan has grossed over ₹200 crore.

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