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சிறகுகள் தொடரில் இணைந்த தாய் மாமன் சீரியல் நடிகை!

சிறகுகள் தொடரில் இணைந்த நடிகை அகிலா கிருஷ்ணன் குறித்து..

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சிறகுகள் தொடரின் காட்சி - படம்: எக்ஸ்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 6:40 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறகுகள் தொடரில், தாய் மாமன் சீரியல் நடிகை அகிலா கிருஷ்ணன் இணைந்துள்ளார்.

சன் தொலைக்காட்சியில் கடந்த ஜூலை 20 ஆம் தேதி முதல் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 2 மணிக்கு சிறகுகள் தொடர் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.

இந்தத் தொடரின், பிரதான பாத்திரங்களில் அருவி தொடர் நாயகி ஜோவிதா, ஆனந்த ராகம் தொடர் நாயகன் அழகப்பன் ஆகியோர் நடிக்கிறார்கள்.

மேலும் இந்தத் தொடரில், ஆனந்த் பாபு, வினோதினி, பாப்ரி கோஷ், வெற்றிவேல், அரவிந்த், ஜீவா ரவி, ராஜேஸ்வரி, உதய், பரத் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கிறார்கள்.

வளர்ப்புத் தாயிடம் நாயகி(ஜோவிதா) துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார். இதனைக் கண்ட நாயகன்(அழகப்பன்) எவ்வாறு நாயகியை மீட்கிறார் என்பதை மையப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்படுகிறது.

அகிலா கிருஷ்ணன்

அகிலா கிருஷ்ணன் - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்.

இந்த நிலையில், சிறகுகள் தொடரில் தாய் மாமன் சீரியல் பிரபலம், அகிலா கிருஷ்ணன் இணைந்துள்ளார்.

குறும்படங்கள் மற்றும் இணையத் தொடர்களில் நடித்து பிரபலமான அகிலா கிருஷ்ணன், பிரியாத வரம் வேண்டும் தொடர் மூலம் சின்ன திரையில் அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து, இந்திரா, பொன்னி சி/ஓ ராணி உள்ளிட்ட தொடர்களில் நடித்து வந்த இவர், தற்போது விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் தாய் மாமன் தொடரில் நடித்து வருகிறார்.

Summary

Serial actress Akila Krishnan has joined the cast of the series Siragugal.

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